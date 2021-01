Meghan Markle e il principe Harry, nell’accordo milionario con Netflix c’è una clausola che li blocca: c’entra The Crown (Di domenica 17 gennaio 2021) Meghan Markle deve tutto alle serie televisive (Suits è popolarissima su Netflix), ma dopo aver sposato il principe Harry deve stare attenta a tutto. Se la sua notorietà e la ‘Megxit’ le hanno permesso di siglare un accordo milionario con Netflix, l’appartenenza alla Famiglia Reale l’ha costretta ad accettare una clausola che le vieta di interferire nella scrittura dei nuovi episodi di “The Crown”, la produzione originale che racconta la vita della Regina Elisabetta a partire dal suo matrimonio con il principe Filippo e la sua ascesa al trono del Regno Unito. IL CONTRATTO I duchi di Sussex circa un anno fa hanno rinunciato al loro status di membrI della Famiglia Reale per essere liberi e autonomi e provvedere al ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 17 gennaio 2021)deve tutto alle serie televisive (Suits è popolarissima su), ma dopo aver sposato ildeve stare attenta a tutto. Se la sua notorietà e la ‘Megxit’ le hanno permesso di siglare un accordocon, l’appartenenza alla Famiglia Reale l’ha costretta ad accettare unache le vieta di interferire nella scrittura dei nuovi episodi di “The”, la produzione originale che racconta la vita della Regina Elisabetta a partire dal suo matrimonio con ilFilippo e la sua ascesa al trono del Regno Unito. IL CONTRATTO I duchi di Sussex circa un anno fa hanno rinunciato al loro status di membrI della Famiglia Reale per essere liberi e autonomi e provvedere al ...

