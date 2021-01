Matilde Brandi vuole chiarire qualcosa prima della messa in onda della puntata di Verissimo: ” Metto questo post prima che esca la mia intervista … si deve vergognare…” (Di domenica 17 gennaio 2021) Matilde Brandi sta vivendo un periodo davvero molto difficile. Dopo la partecipazione al “Grande fratello vip” durante la quale ha raccontato, sia agli altri inquilini che ad Alfonso Signorini che il suo rapporto con il marito andava abbastanza male, ha reso noto, da qualche giorno, che il marito l’ha lasciata con un sms. Matilde Brandi ha scelto di raccontare ciò che sta vivendo a Silvia Toffanin e così ieri, sabato 16 gennaio, è andata ospite a Verissimo e si è lasciata andare anche ad un pianto che ha fatto capire quanta sofferenza ci sia in questo momento nella sua vita. Matilde Brandi ha raccontato a Silvia Toffanin come il marito l’ha lasciata Matilde Brandi, ieri, nel salotto ... Leggi su baritalianews (Di domenica 17 gennaio 2021)sta vivendo un periodo davvero molto difficile. Dopo la partecipazione al “Grande fratello vip” durante la quale ha raccontato, sia agli altri inquilini che ad Alfonso Signorini che il suo rapporto con il marito andava abbastanza male, ha reso noto, da qualche giorno, che il marito l’ha lasciata con un sms.ha scelto di raccontare ciò che sta vivendo a Silvia Toffanin e così ieri, sabato 16 gennaio, è andata ospite ae si è lasciata andare anche ad un pianto che ha fatto capire quanta sofferenza ci sia inmomento nella sua vita.ha raccontato a Silvia Toffanin come il marito l’ha lasciata, ieri, nel salotto ...

