Mastella Vs Calenda: volano gli stracci in diretta tv. Carlo lo conosco da anni: “E’ un burinotto” (Di domenica 17 gennaio 2021) Premettiamo che sono ‘pratiche’ molti comuni in politica, però spesso sconosciute a noi comuni mortali. Così ieri è capitato che Calenda ha raccontato di essere stato contattato al telefono da una persona (secondo lui riconducibile ad ‘un uomo di Mastella’), per capire come si sarebbe regolato per la votazione di domani in Aula. Poi a quanto pare, ma c’è una grande confusione in merito – tra dichiarazioni e smentite – questa persona avrebbe fatto capire che il Pd, fondamentale per la sua candidatura allo scranno capitolino, sarebbe stato riconoscente del suo eventuale appoggio al governo Conte. Mastella: “conosco Calenda da anni, è un burinotto, pariolino e figlio di papà” Una rivelazione, quella del leader di ‘Azione’, che ha mandato su tutte le furie il sindaco di ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 gennaio 2021) Premettiamo che sono ‘pratiche’ molti comuni in politica, però spesso sconosciute a noi comuni mortali. Così ieri è capitato cheha raccontato di essere stato contattato al telefono da una persona (secondo lui riconducibile ad ‘un uomo di’), per capire come si sarebbe regolato per la votazione di domani in Aula. Poi a quanto pare, ma c’è una grande confusione in merito – tra dichiarazioni e smentite – questa persona avrebbe fatto capire che il Pd, fondamentale per la sua candidatura allo scranno capitolino, sarebbe stato riconoscente del suo eventuale appoggio al governo Conte.: “da, è un, pariolino e figlio di papà” Una rivelazione, quella del leader di ‘Azione’, che ha mandato su tutte le furie il sindaco di ...

LegaSalvini : CARLO CALENDA: 'PENSO COSA SAREBBE ACCADUTO SE MASTELLA FOSSE ANDATO IN GIRO A NOME DI SALVINI. L'APOCALISSE'. - Adnkronos : #Calenda: '#Mastella mi ha chiesto appoggio #Conte in cambio ok Pd su Roma' - LegaSalvini : IL MERCATO DELLE VACCHE DI CONTE E MASTELLA, CALENDA LI GELA COSÍ - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Mastella contro Calenda, secondo round: «È un burinotto pariolino figlio di papà» - VirgilioPanormo : RT @Agenzia_Italia: Renzi ha deciso di non entrare più in maggioranza. E Calenda e Mastella continuano a litigare -