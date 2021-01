Mastella in tv: “Calenda è un burinotto”. Il leader di Azione telefona in diretta e il sindaco se ne va: “Venditore da elenco telefonico” (Di domenica 17 gennaio 2021) La querelle tra Carlo Calenda e Clemente Mastella si arricchisce di una nuova puntata: durante un’intervista a Mezz’ora in più su Rai3, il sindaco di Benevento è tornato ad attaccare il leader di Azione dopo che ieri lui ha rivelato su Twitter di aver ricevuto una telefonata da Mastella per appoggiare Conte “in cambio” del supporto del Pd nella sua corsa alla guida della Capitale. “È un burinotto, un pariolino, un figlio di papà”, sostiene Mastella in tv. “Lui sindaco di Roma? Spero non lo faccia per il bene dei romani, una persona così”. A quel punto Calenda telefona in trasmissione per replicare, ma l’ex leader dell’Udeur decide di interrompere il collegamento perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) La querelle tra Carloe Clementesi arricchisce di una nuova puntata: durante un’intervista a Mezz’ora in più su Rai3, ildi Benevento è tornato ad attaccare ildidopo che ieri lui ha rivelato su Twitter di aver ricevuto unata daper appoggiare Conte “in cambio” del supporto del Pd nella sua corsa alla guida della Capitale. “È un, un pariolino, un figlio di papà”, sostienein tv. “Luidi Roma? Spero non lo faccia per il bene dei romani, una persona così”. A quel puntoin trasmissione per replicare, ma l’exdell’Udeur decide di interrompere il collegamento perché ...

