Marta Bassino bissa il successo nel gigante di Kranjska Gora | settima piazza per Sofia Goggia

(Di domenica 17 gennaio 2021) La corsa diverso la Coppa del Mondo diappare ormai inarrestabile. La 24enne di Borgo San Dalmazzo ha infattito ildidominando la prova svoltasi nella mattinata di domenica 17 gennaio e cogliendo il sedicesimo podio in carriera. Scattata dal cancelletto con il pettorale rosso, la giovane piemontese ha sfruttato al meglio il fondo marmoreo della Podkoren III prendendo le misure fra le maglie strette della prima manche e facendo la differenza nella seconda. Sempre composta nella propria azione, la portacolori dell’Esercito ha fatto il vuoto sulle avversarie distanziando rispettivamente di 66 centesimi la svizzera Michelle Gisin e di 73 la padrona di casa Meta Hrovat. Più lontana la statunitense Mikaela Shiffrin che non ...

