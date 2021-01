Marino e Alvini pre SPAL-Reggiana

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 17 gennaio 2021) Lunedì 18 gennaio 2021 alle 21.00 al Paolo Mazza di Ferrara la, reduce dal passaggio di turno in Coppa Italia, ospita lanella gara valida per la 18° giornata di campionato di Serie B. Pasqualee Massimilianosono intervenuti in conferenza stampa pre. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? Il tecnico dei biancazzurri Pasqualeha presentato così la sfida contro la: “Non c’è niente di facile e Ascoli ce l’ha dimostrato. Noi non possiamo lasciarci condizionare da questi fattori, ma dobbiamo pensare a noi stessi perché quando siamo in partita e siamo concentrati, siamo veramente forti”. Castro va al Crotone? Pre...