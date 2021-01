Marche da oggi di nuovo in arancione, attenzione al coprifuoco. Ma si può andare nelle seconde case (Di domenica 17 gennaio 2021) ANCONA - Da oggi e per due settimane le Marche resteranno in zona arancione e ai divieti dettati da questa fascia anti Covid si intrecciano i provvedimenti intrapresi con il decreto entrato in vigore ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 17 gennaio 2021) ANCONA - Dae per due settimane leresteranno in zonae ai divieti dettati da questa fascia anti Covid si intrecciano i provvedimenti intrapresi con il decreto entrato in vigore ...

LMtredici : @StefanoSamma7 @MrSkimpole @Ruffino_Lorenzo È vergognoso ti giuro. Anche il totale antigenici di oggi in tab pc è 2… - StefanoSamma7 : @MrSkimpole @LMtredici @Ruffino_Lorenzo Scusami, non mi trovo. Oggi Marche ha riportato in tabella PC 409 nuovi ca… - MrSkimpole : @StefanoSamma7 @LMtredici @Ruffino_Lorenzo il problema grosso di oggi sono i totali PCR. Marche riportano, come si… - StefanoSamma7 : @LMtredici @MrSkimpole @Ruffino_Lorenzo Marche che oggi leva diagnosi PCR mah. Non era mai successo, assurdo. - LucaBellocchi : Oggi in giro c'era il mondo, neanche alla vigilia dell'apocalisse...#zonaarancione #Marche #thedaybefore -