Mandzukic, Milan: oggi il summit che potrebbe essere decisivo (Di domenica 17 gennaio 2021) , i dettagli dell’offerta da parte dei rossoneri Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, la giornata di oggi potrebbe essere una giornata di svolta nella trattativa fra il Milan e Mario Mandzukic. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 nella giornata di oggi avverrà il primo, vero approfondimento per arrivare all’attaccante croato. La proposta rossonera prevede un contratto di 6 mesi, sempre con prospettiva sul futuro di un rinnovo per un’altra stagione. C’è fiducia su ciò che potrebbe rispondere il giocatore alla proposta rossonera, più che altro per un motivo dominante: a 34 anni l’occasione di tornare protagonista appare come un’opportunità più unica che cara, a maggior ragione in un Milan primo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) , i dettagli dell’offerta da parte dei rossoneri Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, la giornata diuna giornata di svolta nella trattativa fra ile Mario. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 nella giornata diavverrà il primo, vero approfondimento per arrivare all’attaccante croato. La proposta rossonera prevede un contratto di 6 mesi, sempre con prospettiva sul futuro di un rinnovo per un’altra stagione. C’è fiducia su ciò cherispondere il giocatore alla proposta rossonera, più che altro per un motivo dominante: a 34 anni l’occasione di tornare protagonista appare come un’opportunità più unica che cara, a maggior ragione in unprimo ...

