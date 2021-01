Mandzukic-Milan, ci siamo: una firma per la Champions (Di domenica 17 gennaio 2021) La trattativa per Mario Mandzukic e il Milan è entrata nella fase decisiva. I vertici di via Aldo Rossi hanno preparato un'offerta per l'attaccante croato svincolato: un contratto di 6 mesi con ... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 gennaio 2021) La trattativa per Marioe ilè entrata nella fase decisiva. I vertici di via Aldo Rossi hanno preparato un'offerta per l'attaccante croato svincolato: un contratto di 6 mesi con ...

