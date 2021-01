Mandzukic al Milan, è fatta: contratto fino a fine stagione con opzione di rinnovo (Di domenica 17 gennaio 2021) Milano, 17 gennaio 2021 - Mario Mandzukic è arrivato a Milano, atterrato all'aeroporto di Linate. Mancano solo gli ultimi dettagli, quindi, per l'arrivo dell' attaccante croato , svincolato, al Milan. ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 17 gennaio 2021)o, 17 gennaio 2021 - Marioè arrivato ao, atterrato all'aeroporto di Linate. Mancano solo gli ultimi dettagli, quindi, per l'arrivo dell' attaccante croato , svincolato, al. ...

DiMarzio : calciomercato @acmilan: ok definitivo per #Mandzukic, già domani previsto l’arrivo a Milano (6 mesi con opzione), p… - AntoVitiello : Mario #Mandzukic ad un passo dal #Milan, accordo vicinissimo con l'attaccante croato. - AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic, prime immagini a Milano #Milan #calciomercato - Rossonero__1899 : RT @AntoVitiello: ???? Mario #Mandzukic, prime immagini a Milano #Milan #calciomercato - PierangeloFlor1 : Io non oso immaginare il Milan Twitter se Mandzukic imitasse il gesto di Vidal a maggio, volerebbero stracci da tutte le parti -