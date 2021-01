MANDZUKIC AL MILAN | DETTAGLI ACCORDO Calciomercato | già a Milano | domani la firma

DiMarzio : calciomercato @acmilan: ok definitivo per #Mandzukic, già domani previsto l’arrivo a Milano (6 mesi con opzione), p… - AntoVitiello : Mario #Mandzukic ad un passo dal #Milan, accordo vicinissimo con l'attaccante croato. - AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic, prime immagini a Milano #Milan #calciomercato - davidedinardo39 : RT @ChiamarsiBomber: Mario #Mandzukic è atterrato a Milano. Sì forma una coppia abbastanza arrogante... #Milan - SebastianTano90 : RT @OfficialDuivel: Il Milan prende Mandzukic, Tomori e Meitè. Il Genoa prende Strootman. Il Cagliari prende Duncan e Nainggolan L'Inter pr… -

Ultime Notizie dalla rete : MANDZUKIC MILAN

Mario Mandzukic sta per diventare un giocatore del Milan. L’ex attaccante della Juventus ha raggiunto un accordo con il club rossonero per rinforzare l’attacco di Stefano Pioli. L’intesa è per 18 mesi ...Mandzukic? Mi piace assolutamente ... Io credo tanto nel lavoro di Pioli, che continua ad essere sottovalutato. Il Milan gioca a memoria, è un momento in cui resuscita i morti e li fa camminare ...