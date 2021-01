Mai così tanti posti per il servizio civile. Ma come funziona e chi può partecipare? (Di domenica 17 gennaio 2021) Silvia voleva lavorare con i disabili e voleva farlo in Sud America: ha trovato il suo posto a una manciata di km da Buenos Aires, in un paesino di campagna nato intorno ad una stazione ferroviaria. Sebastiano assiste gli anziani di una Rsa: il Covid è stata una bruttissima sorpresa, ma “non saranno certo le doppie paia di guanti o le doppie mascherine che mi faranno cambiare idea”. Angela assiste donne e minori in un Centro antiviolenza: “Finalmente non mi limito ad osservare e a lamentarmi, ma agisco per cambiare le cose”. Silvia, Sebastiano, Angela: tre testimonianze, affidate alla rete, di una scelta tutt'altro che scontata, quella del servizio civile universale. Scelta che presto sarà replicata da decine di migliaia di altri ragazzi come loro: i posti messi a bando prima di Natale sono 46.891, ma pochi giorni fa ... Leggi su agi (Di domenica 17 gennaio 2021) Silvia voleva lavorare con i disabili e voleva farlo in Sud America: ha trovato il suo posto a una manciata di km da Buenos Aires, in un paesino di campagna nato intorno ad una stazione ferroviaria. Sebastiano assiste gli anziani di una Rsa: il Covid è stata una bruttissima sorpresa, ma “non saranno certo le doppie paia di guanti o le doppie mascherine che mi faranno cambiare idea”. Angela assiste donne e minori in un Centro antiviolenza: “Finalmente non mi limito ad osservare e a lamentarmi, ma agisco per cambiare le cose”. Silvia, Sebastiano, Angela: tre testimonianze, affidate alla rete, di una scelta tutt'altro che scontata, quella deluniversale. Scelta che presto sarà replicata da decine di migliaia di altri ragazziloro: imessi a bando prima di Natale sono 46.891, ma pochi giorni fa ...

