Maddie McCann, si cerca ancora il tassello chiave per l’incriminazione di Brückner (Di domenica 17 gennaio 2021) Medeleine McCann è una bambina che pochi giorni prima del suo 4° compleanno, il 3 maggio del 2007, è scomparsa nella casa di Praia da Luz dove si trovava in vacanza con i genitori. Dopo quasi 14 anni di indagini di 3 paesi diversi, Portogallo, Regno Unito e Germania, ancora non si sa che cosa le sia successo, anche se l’ipotesi principale resta quella della morte, ma gli ultimi due anni sono stati molto proficui e si sta proseguendo verso una possibile svolta. Il principale sospettato Christian Brückner, 43enne tedesco, è stato inserito a giugno nelle indagini come principale sospettato della scomparsa della bambina. L’uomo si trova già in carcere in Germania per altri reati tra cui traffico di droga e lo stupro di una donna americana 72enne avvenuto nello stesso resort della sparizione di Maddie nel 2005. Lo ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Medeleineè una bambina che pochi giorni prima del suo 4° compleanno, il 3 maggio del 2007, è scomparsa nella casa di Praia da Luz dove si trovava in vacanza con i genitori. Dopo quasi 14 anni di indagini di 3 paesi diversi, Portogallo, Regno Unito e Germania,non si sa che cosa le sia successo, anche se l’ipotesi principale resta quella della morte, ma gli ultimi due anni sono stati molto proficui e si sta proseguendo verso una possibile svolta. Il principale sospettato Christian, 43enne tedesco, è stato inserito a giugno nelle indagini come principale sospettato della scomparsa della bambina. L’uomo si trova già in carcere in Germania per altri reati tra cui traffico di droga e lo stupro di una donna americana 72enne avvenuto nello stesso resort della sparizione dinel 2005. Lo ...

