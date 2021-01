“Ma che dici!”. Carlo Conti, che figura! Tutti hanno sentito, cala il gelo nello studio di Affari Tuoi (Di domenica 17 gennaio 2021) Melissa Satta e Kevin Prince Boateng non sono più una coppia. Ad annunciarlo sono stati proprio la modella sarda e il calciatore del Monza con un post congiunto sui social. La relazione tra i due era piuttosto turbolenta negli ultimi tempi. Ma, soprattutto per amore del figlio Maddox, i due hanno tentato di ricucire il rapporto. Già due anni fa c’era stata una forte crisi, poi però Melissa e Kevin aveva proseguito insieme. Infine su Instagram il messaggio che ha chiarito ogni dubbio: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenita?, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni… e per il regalo piu? bello… Maddox”. E nell’ultima puntata di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Melissa Satta e Kevin Prince Boateng non sono più una coppia. Ad annunciarlo sono stati proprio la modella sarda e il calciatore del Monza con un post congiunto sui social. La relazione tra i due era piuttosto turbolenta negli ultimi tempi. Ma, soprattutto per amore del figlio Maddox, i duetentato di ricucire il rapporto. Già due anni fa c’era stata una forte crisi, poi però Melissa e Kevin aveva proseguito insieme. Infine su Instagram il messaggio che ha chiarito ogni dubbio: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenita?, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni… e per il regalo piu? bello… Maddox”. E nell’ultima puntata di ...

CarloCalenda : Se apri una crisi spiegando per mezz’ora che il Presidente del Consiglio è completamente inadeguato e poi dici “non… - pfmajorino : Stessa cosa, nel mio piccolo, capita a me. @EnricoLetta mandami un messaggio che mi dici che dici. Che te lo copio. - Reverendo_80 : @LucaCiardi1977 Nuovo iPad Pro? Poi mi dici quanto è figo che ci sto facendo un pensiero - SilviaPrato1 : RT @Jean38095839: @FabioGiambo @SilviaPrato1 La Asl di Napoli in collaborazione col ministro della salute in coerenza col caso Empoli dovre… - andrea__braga : Capite? Poi uno dice che va tutto una merda, ma se non lo dici cosa pretendi? Che fatica, madonna beata. -

Ultime Notizie dalla rete : che dici «Ti do cento euro al mese se mi dici che fa il mio ex», donna stalker del Chietino nella rete dei Carabinieri L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese Il nuovo colore capelli di Alessia Mancini è (già) la tendenza più calda e sensuale dell'Inverno 2021

In una delle sue ultime foto su Instagram Alessia Mancini parla di cicatrici: "In questa foto si vede una piccola cicatrice, che spesso passa inosservata, ma mi ha fatto pensare... Chi non se ne porta ...

Niente, non riusciamo a togliere lo sguardo dai nuovi capelli biondi sfumati di Maddalena Corvaglia

Dalle passerelle arriva una eco molto chiara e le star non se lo fanno ripetere certo due volte: i capelli biondi sfumati saranno la chicca dell'inverno 2021 e Maddalena Corvaglia diventa all'istante ...

In una delle sue ultime foto su Instagram Alessia Mancini parla di cicatrici: "In questa foto si vede una piccola cicatrice, che spesso passa inosservata, ma mi ha fatto pensare... Chi non se ne porta ...Dalle passerelle arriva una eco molto chiara e le star non se lo fanno ripetere certo due volte: i capelli biondi sfumati saranno la chicca dell'inverno 2021 e Maddalena Corvaglia diventa all'istante ...