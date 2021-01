L'Udc rimane nel Centrodestra, compatto e pronto ad accogliere dissidenti del M5s (Di domenica 17 gennaio 2021) La Lega chiede di tornare alle urne. Così come Giorgia Meloni: 'Nell'attuale Parlamento non ci sarà mai la possibilità di una maggioranza forte e coesa, che possa fare il bene della nazione' ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 17 gennaio 2021) La Lega chiede di tornare alle urne. Così come Giorgia Meloni: 'Nell'attuale Parlamento non ci sarà mai la possibilità di una maggioranza forte e coesa, che possa fare il bene della nazione' ...

Ultime Notizie dalla rete : Udc rimane L'Udc si sfila, i responsabili traballano L'HuffPost Crisi di governo, le trattative: dall’Udc nessun aiuto a Conte

Indiscrezioni dicono che il Premier e il suo entourage, oltre che gran parte della maggioranza, ci sarebbero rimasti male. Forse perché nella caccia ai responsabili o ai costruttori come adesso vengon ...

Governo, trema l'operazione costruttori. Conte medita le dimissioni: Colle in ansia

Il dilemma si pone al premier e ai leader di maggioranza all’ora di pranzo sotto la veste di un comunicato secco dell’Udc: "Restiamo nel centrodestra ... il lavorìo ai fianchi degli esponenti del Pd ...

