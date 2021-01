Louis Vuitton: Naomi Osaka è il nuovo volto (Di domenica 17 gennaio 2021) Per la campagna “Primavera/Estate 2021” Louis Vuitton ha scelto la tennista Naomi Osaka come brand ambassador. Il suo debutto è stato segnato da una campagna scattata da Nicolas Ghesquière. Louis Vuitton ha deciso di arruolare tra le sue schiere anche la tennista giapponese Naomi Osaka. La donna, prima giocatrice di tennis asiatica a detenere il primo posto nella classifica dei singoli e la prima giocatrice giapponese a vincere Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 17 gennaio 2021) Per la campagna “Primavera/Estate 2021”ha scelto la tennistacome brand ambassador. Il suo debutto è stato segnato da una campagna scattata da Nicolas Ghesquière.ha deciso di arruolare tra le sue schiere anche la tennista giapponese. La donna, prima giocatrice di tennis asiatica a detenere il primo posto nella classifica dei singoli e la prima giocatrice giapponese a vincere Articolo completo: dal blog SoloDonna

_LoZio : @biondorelativo Louis Vuitton però - pvnicathedisco : La mia prof di diritto ogni volta poggiava la borsa Louis Vuitton sulla cattedra solo per ricordarci di quanto foss… - beeport : RT @vogue_italia: L'accessorio di oggi è la borsa Louis Vuitton. Ogni giorno le nostre scelte qui: - EmilioMrcxds : @pepinmiamool I swear to god ???????? Btw, la mia es la del bikini Louis Vuitton no se de nada - Lsete1 : anda de louis vuitton BMW com banco marrom -

Ultime Notizie dalla rete : Louis Vuitton Louis Vuitton promuove David Ponzo direttore commerciale FashionNetwork.com IT Louis Vuitton: Naomi Osaka è il nuovo volto

Per la campagna “Primavera/Estate 2021” Louis Vuitton ha scelto la tennista Naomi Osaka come brand ambassador. Il suo debutto è stato ...

Notizie su naomi osaka

La tennista Naomi Osaka farà il suo debutto come ambassador della maison Louis Vuitton nella campagna moda primavera-estate 2021, fotografata dal direttore artistico delle collezioni femminili della ...

Per la campagna “Primavera/Estate 2021” Louis Vuitton ha scelto la tennista Naomi Osaka come brand ambassador. Il suo debutto è stato ...La tennista Naomi Osaka farà il suo debutto come ambassador della maison Louis Vuitton nella campagna moda primavera-estate 2021, fotografata dal direttore artistico delle collezioni femminili della ...