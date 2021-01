Lombardia zona rossa, spostamenti e autocertificazione: ecco cosa cambia (Di domenica 17 gennaio 2021) Milano, 17 gennaio 2021 - Massimo livello di restrizioni per la Lombardia che, da oggi, torna in zona rossa fino al 31 gennaio. L'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza limita ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 17 gennaio 2021) Milano, 17 gennaio 2021 - Massimo livello di restrizioni per lache, da oggi, torna infino al 31 gennaio. L'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza limita ...

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - matteosalvinimi : ??#LOMBARDIA IN ZONA ROSSA!?? Dopo tutti i sacrifici fatti, il governo rispedisce la Lombardia in zona rossa...! Gu… - pfmajorino : Dice #Fontana 'punizione immeritata' per la Lombardia, polemizzando su zona rossa. I lombardi semmai non meritano u… - zazoomblog : Lombardia zona rossa spostamenti e autocertificazione: ecco cosa cambia - #Lombardia #rossa #spostamenti - Alemilanista86 : RT @unfair_play: In pratica la Lombardia è zona rossa solo per via del Milan. #Milan #Calhanoglu #TheoHernandez -