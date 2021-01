Lombardia, sospendere zona rossa per 48 ore (Di domenica 17 gennaio 2021) Il vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, ha chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza di sospendere la zona rossa in Lombardia per almeno 48 ore. “Chiedo al Ministro Speranza di sospendere per 48 ore l’ordinanza che colloca la Lombardia in zona rossa in attesa dei dati di martedì che certificheranno il minor grado di rischio. La revisione sollecitata per martedì potrà essere molto più puntuale e oggettiva e dimostrare il minor grado di rischio della Lombardia, in quanto ci sono ben altre regioni con rischi superiori a quelli della Lombardia non collocate in zona rossa.” Nel frattempo come annunciato dal Presidente Attilio Fontana, la Regione in ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Il vicepresidente della, Letizia Moratti, ha chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza dilainper almeno 48 ore. “Chiedo al Ministro Speranza diper 48 ore l’ordinanza che colloca lainin attesa dei dati di martedì che certificheranno il minor grado di rischio. La revisione sollecitata per martedì potrà essere molto più puntuale e oggettiva e dimostrare il minor grado di rischio della, in quanto ci sono ben altre regioni con rischi superiori a quelli dellanon collocate in.” Nel frattempo come annunciato dal Presidente Attilio Fontana, la Regione in ...

