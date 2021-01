Lombardia, Moratti: “Sospendere per 48 ore ordinanza che colloca regione in zona rossa” (Di domenica 17 gennaio 2021) Il vicepresidente della regione Lombardia, Letizia Moratti, ha inoltrato un’importante richiesta al Ministro della Salute Roberto Speranza in merito alla collocazione del territorio in zona rossa: “Sospendere per 48 ore l’ordinanza che colloca la Lombardia in zona rossa in attesa dei dati di martedì che certificheranno il minor grado di rischio. La revisione sollecitata per martedì potrà essere molto più puntuale e oggettiva e dimostrare il minor grado di rischio della Lombardia. Si tratta di una sospensiva di 48 ore che sono certa troverà poi una conferma definitiva per l’intera regione a seguito del ricalcolo aggiornato degli indici che il 16 gennaio ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Il vicepresidente della, Letizia, ha inoltrato un’importante richiesta al Ministro della Salute Roberto Speranza in merito allazione del territorio in: “per 48 ore l’chelainin attesa dei dati di martedì che certificheranno il minor grado di rischio. La revisione sollecitata per martedì potrà essere molto più puntuale e oggettiva e dimostrare il minor grado di rischio della. Si tratta di una sospensiva di 48 ore che sono certa troverà poi una conferma definitiva per l’interaa seguito del ricalcolo aggiornato degli indici che il 16 gennaio ...

