Lombardia in zona rossa | spostamenti e autocertificazione | ecco cosa cambia PDF

(Di domenica 17 gennaio 2021) Milano, 17 gennaio 2021 - Massimo livello di restrizioni per lache, da oggi, torna infino al 31 gennaio. L'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza limita ...

RegLombardia : #LNews Il vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, invita il ministro della Sa… - CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - LegaSalvini : #LOMBARDIA FA RICORSO SU #ZONAROSSA, MORATTI: NOI PENALIZZATI, RIVEDERE SUBITO CRITERI ZONE - missingmyboyss : quando chiedono “di che zona sei?” ormai si può ufficialmente rispondere “sono della Lombardia, veda lei” - PieroPradelli : @LaninniQ @CarmineSaturday @giuliaselvaggi2 Non era zona rossa manco quando la Lucarelli si è lamentata della gente… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia zona

Il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, sollecita il ministro della Salute Roberto Speranza a una decisione di sospensiva in attesa dell’aggiornamento degli ...Non si placa la protesta da parte del mondo della scuola, anche alla luce del ritorno della Lombardia in zona rossa, che va ad annullare anche gli effetti della sentenza del Tar, secondo cui gli ...