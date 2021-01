Liverpool-Manchester United, Klopp: “Buona prestazione, ci è mancato solo il gol” (Di domenica 17 gennaio 2021) “La prestazione è stata abbastanza Buona ma per poter vincere la gara devi segnare un gol, e noi oggi abbiamo fatto fatica a tirare nello specchio. E’ per questo che la gara è finita in pareggio ed è un risultato che sicuramente ci va bene. ll Manchester United ha fatto una Buona gara, si è dimostrato sempre organizzato in tutti i reparti“. Queste le dichiarazioni di Jurgen Klopp dopo lo 0-0 tra il suo Liverpool e il Manchester City ad Anfield Road. Poi la conclusione: “Non ci dobbiamo preoccupare però dobbiamo sicuramente migliorare. Comunque io oggi pomeriggio ho visto la mia squadra giocare a calcio, ho visto tante buone idee e azioni con idee chiare, belle trame di gioco e molta voglia di sbloccare il risultato nonostante non ci siamo riusciti”. ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) “Laè stata abbastanzama per poter vincere la gara devi segnare un gol, e noi oggi abbiamo fatto fatica a tirare nello specchio. E’ per questo che la gara è finita in pareggio ed è un risultato che sicuramente ci va bene. llha fatto unagara, si è dimostrato sempre organizzato in tutti i reparti“. Queste le dichiarazioni di Jurgendopo lo 0-0 tra il suoe ilCity ad Anfield Road. Poi la conclusione: “Non ci dobbiamo preoccupare però dobbiamo sicuramente migliorare. Comunque io oggi pomeriggio ho visto la mia squadra giocare a calcio, ho visto tante buone idee e azioni con idee chiare, belle trame di gioco e molta voglia di sbloccare il risultato nonostante non ci siamo riusciti”. ...

SkySport : IL DERBY D’INGHILTERRA Liverpool-Manchester UTD Alle 17.30 Su Sky Sport Uno e Sky Sport Football #SkySport… - AsRomaStickers : RT @Andrea_82b15: #ManchesterUnited negli scontri diretti in questa stagione: vs #Tottenham 1-6 (in casa) vs #ManCity 0-0 vs #Chelsea 0-0 v… - 80yeye80 : RT @Andrea_82b15: #ManchesterUnited negli scontri diretti in questa stagione: vs #Tottenham 1-6 (in casa) vs #ManCity 0-0 vs #Chelsea 0-0 v… - ArsenalInterac1 : Cavani no va a perdonar a Rashford. #EnCaliente: LIVERPOOL vs. MANCHESTER UNITED (0-0) VIDEO:… - Popopozau : RT @Andrea_82b15: #ManchesterUnited negli scontri diretti in questa stagione: vs #Tottenham 1-6 (in casa) vs #ManCity 0-0 vs #Chelsea 0-0 v… -