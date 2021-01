Liverpool-Manchester United: derby d’Inghilterra per la vetta (Di domenica 17 gennaio 2021) Due città distanti solo 50 chilometri ma separate da una rivalità che dura da sempre. Due squadre che incarnano appieno le diverse filosofie delle due città. “Scousers” contro “Mancunians”. Mercanti contro operai. Liverpool e Manchester United sono pronte a darsi battaglia in un “derby d’Inghilterra” infuocato come non lo si vedeva da anni. In campo i Reds di Jurgen Klopp, secondi in classifica a tre punti di distanza proprio dai Red Devils di Ole Gunnar Solskjaer, che non si trovavano in vetta alla Premier League dai tempi di Sir Alex Ferguson. Tutto pronto, quindi, per il big match della 18a giornata in programma oggi alle 17:30 ad Anfield Road. Benvenuti a Liverpool-Manchester ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Due città distanti solo 50 chilometri ma separate da una rivalità che dura da sempre. Due squadre che incarnano appieno le diverse filosofie delle due città. “Scousers” contro “Mancunians”. Mercanti contro operai.sono pronte a darsi battaglia in un “” infuocato come non lo si vedeva da anni. In campo i Reds di Jurgen Klopp, secondi in classifica a tre punti di distanza proprio dai Red Devils di Ole Gunnar Solskjaer, che non si trovavano inalla Premier League dai tempi di Sir Alex Ferguson. Tutto pronto, quindi, per il big match della 18a giornata in programma oggi alle 17:30 ad Anfield Road. Benvenuti a...

