Liverpool e Man. United non si fanno male: è 0-0 ad Anfield (Di domenica 17 gennaio 2021) Finisce a reti bianche il big match della Premier tra Liverpool e Manchester United ad Anfield. Gara che ha visto i padroni di casa provarci di più, senza però impensierire più di tanto De Gea. In ripartenza i Red Devils, invece, nella ripresa, hanno messo in apprensione il Liverpool. Un punto per parte che fa felice il Manchester United, che resta momentaneamente primo, con 37 punti, il Liverpool si vede scavalcare dal Leicester che ora è secondo con 35 punti. Occhio però stasera al Manchester City che vincendo andrebbe a 35 punti e quindi al secondo posto. Foto: Sito Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

