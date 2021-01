LIVE – Trento-Treviso 76-82 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di domenica 17 gennaio 2021) La 16° giornata diA1si chiude con il posticipo tra Dolomiti Energiae De’Longhi. Trentini e trevigiani hanno lo stesso bilancio e sono appaiate in classifica, quindi sarà uno scontro diretto che potrà dare linfa a chi vince per inseguire la zona playoff. Domenica 17 gennaio alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA76-82 40? – FINISCE QUI!PASSA APER 76-82! 40? – Tripla d’orgoglio di Morgan, ma mancano soli 20 secondi: 74-79. 40? – La bomba di Logan con ogni probabilità mette a nanna la partita: 71-79. 40? – 2 su 2 di Browne dalla lunetta: 71-76. 38? – Pascolo segna il ...

zazoomblog : LIVE – Trento-Treviso 39-46 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Trento-Treviso #39-46 #Serie - zazoomblog : LIVE – Trento-Treviso 36-41 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Trento-Treviso #36-41 #Serie - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #SerieA Alla fine del #primotempo #Treviso avanti a #Trento 41-36! #live - SSportNetwork : #SuperSportLive #Volley #SuperLega #Vibo regola #Milano 3-1 e resta nella scia dell'inarrestabile #Trento. #live - Volleyball_it : Superlega: Trento vola sempre più su. Oggi Vibo-Milano. A1 F.: Conegliano 40° successo consecutivo. Alle 13 live st… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Trento

Sportface.it

57' Casella! Il regista orange ci prova dal limite, Liso blocca in due tempi. 56' Goool! Zupperdoni! 3-1 Manzanese! Zupperdoni trova un gran tiro da fuori area, palla ...7' Pericoloso il San Giorgio Sedico che guadagna tre angoli in successione. 4' Fyda lanciato in contropiede esagera con le finte in area e si fa sottrarre il pallone.