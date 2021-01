LIVE – Trento-Treviso 39-46 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 17 gennaio 2021) La 16° giornata diA1si chiude con il posticipo tra Dolomiti Energiae De’Longhi. Trentini e trevigiani hanno lo stesso bilancio e sono appaiate in classifica, quindi sarà uno scontro diretto che potrà dare linfa a chi vince per inseguire la zona playoff. Domenica 17 gennaio alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA39-46 33? –dimezza lo svantaggio con la tripla di Sanders e il canestro di Williams: 44-49. 32? – BOMBA DI LOGAN!SUL +10, 39-49! 32? – Caldissimo Sokolowski in questo avvio, che tripla in risposta al bersaglio dall’arco di Maye: 39-46. 31? – Il canestro di ...