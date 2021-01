LIVE Sport Invernali, DIRETTA: Marta Bassino superstar, vince ancora! Hofer e Pittin sfiorano il podio, Wierer trema sul più bello (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 BIATHLON – Salta il banco nella mass start di Oberhof che chiude il programma della sesta tappa. Nella giornata in cui sia Roeiseland che Eckhoff sbagliano troppo emerge la francese Julia Simon che con tre errori regola in volata Franziska Preuss (2) e trionfa per la seconda volta in carriera. Terza Hanna Oeberg (2) mentre Dorothea Wierer chiude sesta a 29? dopo aver sparato da sola in testa nell’ultimo poligono, chiuso con due errori. Grande rammarico anche per l’altra azzurra Lisa Vittozzi che era in compagnia di Preuss e Simon nella quarta serie ma anche lei ha sbagliato due volte e ha chiuso 17esima. 15.22 BOB – Francesco Friedrich continua a dominare in Coppa del Mondo. Altro trionfo, questa volta nel 4 in quel di St. Moritz per il teutonico. Battuti di 29 centesimi l’austriaco Maier ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43 BIATHLON – Salta il banco nella mass start di Oberhof che chiude il programma della sesta tappa. Nella giornata in cui sia Roeiseland che Eckhoff sbagliano troppo emerge la francese Julia Simon che con tre errori regola in volata Franziska Preuss (2) e trionfa per la seconda volta in carriera. Terza Hanna Oeberg (2) mentre Dorotheachiude sesta a 29? dopo aver sparato da sola in testa nell’ultimo poligono, chiuso con due errori. Grande rammarico anche per l’altra azzurra Lisa Vittozzi che era in compagnia di Preuss e Simon nella quarta serie ma anche lei ha sbagliato due volte e ha chiuso 17esima. 15.22 BOB – Francesco Friedrich continua a dominare in Coppa del Mondo. Altro trionfo, questa volta nel 4 in quel di St. Moritz per il teutonico. Battuti di 29 centesimi l’austriaco Maier ...

Gas Sales Bluenergy con un solo obiettivo in casa di Padova: ai biancorossi serve la vittoria per proseguire la corsa verso il quinto posto che consentirebbe di saltare il primo turno dei play off ...

15.24 - Andrea Conti non aspetta più la Fiorentina. Il terzino in uscita dal Milan pensava di essere viola entro venerdì scorso, era stato fissato un appuntamento poi non ...

