LIVE Sport Invernali, DIRETTA: fantastico Pittin nel salto della combinata! Bassino seconda a metà gara. Vinatzer indietro a Flachau (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33 SCI ALPINO – Sebastian Foss-Solevaag guida la classifica dopo la prima manche dello slalom maschile di Flachau. Tripletta austriaca dietro Foss-Solevaag. In seconda posizione c’è il sorprendente Fabio Gstrein, staccato di 27 centesimi, che ha preceduto i connazionali Manuel Feller (+0.29) e Marco Schwarz (+0.34). Quinto posto per lo svizzero Loic Meillard, che ha accusato un ritardo di 35 centesimi dalla vetta. Il migliore degli azzurri è Simon Maurberger, staccato di 1.10 dalla vetta. Appena dietro di lui ha chiuso Stefano Gross (+1.13) e vicino c’è anche Manfred Moelgg (+1.24). Tutti e tre possono andare all’attacco di un posto tra i primi dieci nella seconda manche. Molto indietro Alex Vinatzer, che ha accusato un ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.33 SCI ALPINO – Sebastian Foss-Solevaag guida la classifica dopo la prima manche dello slalom maschile di. Tripletta austriaca dietro Foss-Solevaag. Inposizione c’è il sorprendente Fabio Gstrein, staccato di 27 centesimi, che ha preceduto i connazionali Manuel Feller (+0.29) e Marco Schwarz (+0.34). Quinto posto per lo svizzero Loic Meillard, che ha accusato un ritardo di 35 centesimi dalla vetta. Il migliore degli azzurri è Simon Maurberger, staccato di 1.10 dalla vetta. Appena dietro di lui ha chiuso Stefano Gross (+1.13) e vicino c’è anche Manfred Moelgg (+1.24). Tutti e tre possono andare all’attacco di un posto tra i primi dieci nellamanche. MoltoAlex, che ha accusato un ...

sportli26181512 : Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: La domenica di Serie A si apre con il ma… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof per la Mass Start maschile: Boe e Laegreid a caccia di record, Italia con Hofer e Windisch #biathlon @AleBe… - neveitalia : LIVE da Oberhof per la Mass Start maschile: Boe e Laegreid a caccia di record, Italia con Hofer e Windisch… - mattinodinapoli : Napoli-Fiorentina live dalle 12.30: c'è Demme al posto di Fabian Ruiz - Calab_Magnifica : LIVE Monopoli-Catanzaro, la diretta scritta di -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sport LIVE Sport Invernali, DIRETTA: fantastico Pittin nel salto della combinata! Bassino seconda a metà gara OA Sport LIVE NAPOLI - FIORENTINA SERIE A 2020/2021. DIRETTA LIVE. ORARIO, FORMAZIONI, DOVE VEDERLA

PREPARTITA. Napoli - Fiorentina è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 18:00 allo stad ...

Napoli-Fiorentina live dalle 12.30: c'è Demme al posto di Fabian Ruiz

In campo alle 12.30, dunque. Dopo la notte insonne e la positività di Fabian Ruiz, il Napoli cerca continuità per dare una svolta alla stagione dopo la vittoria al fotofinish ...

PREPARTITA. Napoli - Fiorentina è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 18:00 allo stad ...In campo alle 12.30, dunque. Dopo la notte insonne e la positività di Fabian Ruiz, il Napoli cerca continuità per dare una svolta alla stagione dopo la vittoria al fotofinish ...