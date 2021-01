LIVE Sport Invernali, DIRETTA: fantastico Pittin nel salto della combinata! Bassino seconda a metà gara. Vinatzer indietro a Flachau, Hofer sfiora ancora il podio (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12 SLITTINO NATURALE – L’Italia con Evelin Lanthaler e Patrick Pigneter vince la prova a squadra della Val Passiria con il tempo di 1:55.31. seconda l’Austria 1:55.87, poi Russia terza in 1:56.97, Ucraina e Germania 13.10 BIATHLON – Tarjei Boe trionfa nella mass start maschile di Oberhof (Germania), superando in rimonta nell’ultimo giro, nonostante due errori al poligono complessivi, i perfetti Felix Leitner (al primo podio in Coppa del Mondo) e Benjamin Weger. Ennesima beffa per il nostro alfiere Lukas Hofer che trova un’altra quarta posizione a 12? dal vincitore, con un ottimo 90% al tiro che ancora una volta non è bastato però per il primo piazzamento nei tre stagionale. Quinta posizione per l’altro austriaco Simon Eder, ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.12 SLITTINO NATURALE – L’Italia con Evelin Lanthaler e Patrick Pigneter vince la prova a squadraVal Passiria con il tempo di 1:55.31.l’Austria 1:55.87, poi Russia terza in 1:56.97, Ucraina e Germania 13.10 BIATHLON – Tarjei Boe trionfa nella mass start maschile di Oberhof (Germania), superando in rimonta nell’ultimo giro, nonostante due errori al poligono complessivi, i perfetti Felix Leitner (al primoin Coppa del Mondo) e Benjamin Weger. Ennesima beffa per il nostro alfiere Lukasche trova un’altra quarta posizione a 12? dal vincitore, con un ottimo 90% al tiro cheuna volta non è bastato però per il primo piazzamento nei tre stagionale. Quinta posizione per l’altro austriaco Simon Eder, ...

