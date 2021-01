LIVE Sport Invernali, DIRETTA: BASSINO VINCE ANCORA! Pittin quinto nella combinata! Vinatzer indietro a Flachau, Hofer sfiora ancora il podio (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 COMBINATA NORDICA – Alessandro Pittin manca l’appuntamento con il podio ma è comunque ottimo quinto nella seconda Gundersen individuale del weekend di Coppa del Mondo in Val di Fiemme. L’azzurro è rimasto in lotta per la vittoria fino allo sprint finale, in cui è stato il norvegese Jarl Magnus Riiber a spuntarla al photofinish davanti ai tedeschi Eric Frenzel e Vinzenz Geiger. 4° il norvegese Joergen Graabak. Italia a punti anche con Samuel Costa 20° (a 38? dalla vetta) e con Raffaele Buzzi 28° (a 1’20”), mentre chiudono in 48ma e 49ma piazza Aaron Kostner e Giulio Bezzi. 13.42 SCI ALPINO – Marta BASSINO concede il bis nel gigante di Kranjska Gora. La piemontese conquista la quarta vittoria della stagione in gigante e ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52 COMBINATA NORDICA – Alessandromanca l’appuntamento con ilma è comunque ottimoseconda Gundersen individuale del weekend di Coppa del Mondo in Val di Fiemme. L’azzurro è rimasto in lotta per la vittoria fino allo sprint finale, in cui è stato il norvegese Jarl Magnus Riiber a spuntarla al photofinish davanti ai tedeschi Eric Frenzel e Vinzenz Geiger. 4° il norvegese Joergen Graabak. Italia a punti anche con Samuel Costa 20° (a 38? dalla vetta) e con Raffaele Buzzi 28° (a 1’20”), mentre chiudono in 48ma e 49ma piazza Aaron Kostner e Giulio Bezzi. 13.42 SCI ALPINO – Martaconcede il bis nel gigante di Kranjska Gora. La piemontese conquista la quarta vittoria della stagione in gigante e ...

