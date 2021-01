LIVE Sport Invernali, DIRETTA 17 gennaio: Bassino alle spalle di Shiffrin a Kranjska Gora, attesa per Wierer e Vittozzi. Vinatzer, ci sei? (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.02 BOB – Mariama Jamanka comanda la prima manche della gara di St.Moritz con il tempo di 1:08.52 con 1 centesimo sulla svizzera Hasler e 3 sulla tedesca Schneider. Quarta a 4 centesimi la statunitense Meyers-Taylor, quinta a 6 la svizzera Fontanive. Non ci sono azzurre al via. Equilibrio totale sul budello elvetico! 10.00 SCI ALPINO – Mikaela Shiffrin è al comando dopo la prima manche del secondo gigante di Kranjska Gora. L’americana ha un vantaggio di 30 centesimi su Marta Bassino, seconda e a caccia del bis dopo la vittoria di ieri. Terzo posto per la svizzera Michelle Gisin (+0.44). Ottimo sesto posto per Sofia Goggia, che ha accusato un ritardo di 1.08. In grande difficoltà sia Petra Vlhova, ottava a 1.43, sia Federica Brignone (+1.93), ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.02 BOB – Mariama Jamanka comanda la prima manche della gara di St.Moritz con il tempo di 1:08.52 con 1 centesimo sulla svizzera Hasler e 3 sulla tedesca Schneider. Quarta a 4 centesimi la statunitense Meyers-Taylor, quinta a 6 la svizzera Fontanive. Non ci sono azzurre al via. Equilibrio totale sul budello elvetico! 10.00 SCI ALPINO – Mikaelaè al comando dopo la prima manche del secondo gigante di. L’americana ha un vantaggio di 30 centesimi su Marta, seconda e a caccia del bis dopo la vittoria di ieri. Terzo posto per la svizzera Michelle Gisin (+0.44). Ottimo sesto posto per Sofia Goggia, che ha accusato un ritardo di 1.08. In grande difficoltà sia Petra Vlhova, ottava a 1.43, sia Federica Brignone (+1.93), ...

