LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: si riparte, Marta Bassino sfida Shiffrin! (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI FLACHAU 12.02 Marta Bassino deve recuperare 3 decimi a Mikaela Shiffrin. Se scia come sa, può farcela. E’ chiaro che non è facile contro una delle sciatrici più forti della storia. 12.01 Sono ben sei le azzurre qualificate. Questi i loro piazzamenti: seconda Marta Bassino, sesta Sofia Goggia, dodicesima Federica Brignone, 21ma Roberta Midali, 24ma Elena Curtoni, 29ma Roberta Melesi. 12.00 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 12.15 scatterà la seconda manche del Gigante femminile di Kranjska Gora. 10.54: Sui chiude qui la DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante di ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM MASCHILE DI FLACHAU 12.02deve recuperare 3 decimi a Mikaela Shiffrin. Se scia come sa, può farcela. E’ chiaro che non è facile contro una delle sciatrici più forti della storia. 12.01 Sono ben sei le azzurre qualificate. Questi i loro piazzamenti: seconda, sesta Sofia Goggia, dodicesima Federica Brignone, 21ma Roberta Midali, 24ma Elena Curtoni, 29ma Roberta Melesi. 12.00 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 12.15 scatterà la seconda manche delfemminile di. 10.54: Sui chiude qui ladella prima manche deldi ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante 2 Kranjska Gora in DIRETTA: Marta Bassino tallona Mikaela Shiffrin, ottima Goggia! Seconda… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #CoppadelMondo Nel secondo #Gigante di #KranjskaGora dopo la #primamanche #Shiffrin in testa c… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! Da #NapoliFiorentina a #InterJuventus #live #SerieA… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom 2 Flachau in DIRETTA: alle 10.30 il via Vinatzer e l’Italia devono reagire - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom 2 Flachau in DIRETTA: si comincia Vinatzer e l’Italia devono reagire - #alpino #Slalom… -