LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: POKER DI MARTA BASSINO! Divina, che dominio! (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI FLACHAU 13.14 Quarta Gut-Behrami a 1?14, quinta Worley a 1?25. Seguono Shiffrin, Goggia, Holdener, Robinson e Vlhova, oggi appena decima. 13.12 Mikaela Shiffrin irriconoscibile, chiude sesta a 1?27! MARTA Bassino trionfa ancora! Seconda Gisin a 0.66, terza Hrovat a 0.73. La piemontese sta piangendo per la felicità. 13.11 VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAA!!! VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAA!!! E’ POKEEEEEEEERRRRRR!!! MARTA BASSINOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 13.10 0.15 di vantaggio per l’americana al primo intermedio, 0.69 di ritardo al secondooooooooooooooooooooo!!! 13.09 IMMENSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! MARTA Bassino al comando con 66 centesimi, ha pennellato senza fare calcoli. Ha sciato in maniera ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM MASCHILE DI FLACHAU 13.14 Quarta Gut-Behrami a 1?14, quinta Worley a 1?25. Seguono Shiffrin, Goggia, Holdener, Robinson e Vlhova, oggi appena decima. 13.12 Mikaela Shiffrin irriconoscibile, chiude sesta a 1?27!Bassino trionfa ancora! Seconda Gisin a 0.66, terza Hrovat a 0.73. La piemontese sta piangendo per la felicità. 13.11 VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAA!!! VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAA!!! E’ POKEEEEEEEERRRRRR!!!BASSINOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 13.10 0.15 di vantaggio per l’americana al primo intermedio, 0.69 di ritardo al secondooooooooooooooooooooo!!! 13.09 IMMENSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!Bassino al comando con 66 centesimi, ha pennellato senza fare calcoli. Ha sciato in maniera ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #Gigante #KranjskaGora Fantastico bis di Marta #Bassino! Ancora un trionfo e sono quattro su c… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #Gigante #KranjskaGora Brutta #secondamanche di Sofia #Goggia, che chiude con l'ottavo tempo e… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #CoppadelMondo In corso la #secondamanche del #Gigante di #KranjskaGora, eliminata la… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante 2 Kranjska Gora in DIRETTA: Marta Bassino tallona Mikaela Shiffrin, ottima Goggia! Seconda… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #CoppadelMondo Nel secondo #Gigante di #KranjskaGora dopo la #primamanche #Shiffrin in testa c… -