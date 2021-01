LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: fuori Federica Brignone, tra poco Goggia e Bassino (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI FLACHAU 12.51 Gasienica-Daniel è seconda a 92 centesimi, dunque ad un passo dalla top10. La Polonia ora vanta una buona atleta anche nello sci alpino. Tocca alla neozelandese Robinson, che vinse nel 2020 a Kranjska Gora. 12.50 Si scatena Wendy Holdener. La svizzera è al comando con 1?02 su Siebenhofer, miglior tempo di manche. Ultime 10 sciatrici. Attenzione all’emergente polacca Gasienica-Daniel, solo 18 centesimi di vantaggio. 12.48 Si riparte dopo una breve pausa con la svizzera Wendy Holdener. Per lei 0.53 da gestire nei confronti di Siebenhofer. 12.45 fuori Federica Brignone. Peccato perché stava sciando bene, aveva 1?13 di ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM MASCHILE DI FLACHAU 12.51 Gasienica-Daniel è seconda a 92 centesimi, dunque ad un passo dalla top10. La Polonia ora vanta una buona atleta anche nello sci. Tocca alla neozelandese Robinson, che vinse nel 2020 a. 12.50 Si scatena Wendy Holdener. La svizzera è al comando con 1?02 su Siebenhofer, miglior tempo di manche. Ultime 10 sciatrici. Attenzione all’emergente polacca Gasienica-Daniel, solo 18 centesimi di vantaggio. 12.48 Si riparte dopo una breve pausa con la svizzera Wendy Holdener. Per lei 0.53 da gestire nei confronti di Siebenhofer. 12.45. Peccato perché stava sciando bene, aveva 1?13 di ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #CoppadelMondo In corso la #secondamanche del #Gigante di #KranjskaGora, eliminata la… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante 2 Kranjska Gora in DIRETTA: Marta Bassino tallona Mikaela Shiffrin, ottima Goggia! Seconda… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #CoppadelMondo Nel secondo #Gigante di #KranjskaGora dopo la #primamanche #Shiffrin in testa c… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! Da #NapoliFiorentina a #InterJuventus #live #SerieA… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom 2 Flachau in DIRETTA: alle 10.30 il via Vinatzer e l’Italia devono reagire - #alpino #Slalom… -