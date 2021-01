LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: brave Melesi e Midali (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI FLACHAU 12.32 La canadese Grenier, partita con 0.37 di vantaggio, rifila 61 centesimi a Mowinckel e si porta al comando. Ora la slovena Dvornik, giovanissima: 20 anni. 12.31 La francese Frasse Sombet è quarta a 0.54. Mancano 19 atlete, si entra nel vivo. 12.29 Roberta Midali, per la prima volta a punti in carriera in Coppa del Mondo, si è qualificata con il pettorale n.50. Chiude quinta a 1?16, per ora è la migliore delle azzurre. Mal che vada chiuderà 25ma: brava! 12.28 Continua a salire il LIVEllo. Mowinckel al comando con 36 centesimi di vantaggio. Tocca a Roberta Midali! 12.26 Nuovo cambio al vertice. Si porta davanti la norvegese Holtmann con 0.13. Ora la sua connazionale Mowinckel, ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM MASCHILE DI FLACHAU 12.32 La canadese Grenier, partita con 0.37 di vantaggio, rifila 61 centesimi a Mowinckel e si porta al comando. Ora la slovena Dvornik, giovanissima: 20 anni. 12.31 La francese Frasse Sombet è quarta a 0.54. Mancano 19 atlete, si entra nel vivo. 12.29 Roberta, per la prima volta a punti in carriera in Coppa del Mondo, si è qualificata con il pettorale n.50. Chiude quinta a 1?16, per ora è la migliore delle azzurre. Mal che vada chiuderà 25ma: brava! 12.28 Continua a salire illlo. Mowinckel al comando con 36 centesimi di vantaggio. Tocca a Roberta! 12.26 Nuovo cambio al vertice. Si porta davanti la norvegese Holtmann con 0.13. Ora la sua connazionale Mowinckel, ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante 2 Kranjska Gora in DIRETTA: Marta Bassino tallona Mikaela Shiffrin, ottima Goggia! Seconda… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #CoppadelMondo Nel secondo #Gigante di #KranjskaGora dopo la #primamanche #Shiffrin in testa c… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! Da #NapoliFiorentina a #InterJuventus #live #SerieA… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom 2 Flachau in DIRETTA: alle 10.30 il via Vinatzer e l’Italia devono reagire - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom 2 Flachau in DIRETTA: si comincia Vinatzer e l’Italia devono reagire - #alpino #Slalom… -