LIVE Sci alpino, Gigante 2 Kranjska Gora in DIRETTA: Shiffrin pennella sul muro, Bassino seconda a 3 decimi. Brignone lontana (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI FLACHAU 9.32: Anche Hector subisce la pista e all’intermedio ha un ritardo di 2?86 9.31: Brunner esce di scena. Era partita molto aggressiva, un decimo di ritardo al primo rilevamento ma ritardo di linea e impossibilità di restare in gara per lei 9.30: Poco precisa e poco aggressiva la norvegese Holtmann che chiude con un ritardo abissale: 3?45 e nono posto provvisorio 9.29: all’intermedio Holtmann ha 1?65 di ritardo 9.28: Paga dazio al muro finale la svizzera Gut-Behrami che chiude la sua prova a 1?27 da Shiffrin, quinta 9.27: Gut-Behrami ha 28 centesimi di ritardo all’intermedio 9.26: Un errore sul piano prima del muro per la francese Worley che perde tantissimo nella ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM MASCHILE DI FLACHAU 9.32: Anche Hector subisce la pista e all’intermedio ha un ritardo di 2?86 9.31: Brunner esce di scena. Era partita molto aggressiva, un decimo di ritardo al primo rilevamento ma ritardo di linea e impossibilità di restare in gara per lei 9.30: Poco precisa e poco aggressiva la norvegese Holtmann che chiude con un ritardo abissale: 3?45 e nono posto provvisorio 9.29: all’intermedio Holtmann ha 1?65 di ritardo 9.28: Paga dazio alfinale la svizzera Gut-Behrami che chiude la sua prova a 1?27 da, quinta 9.27: Gut-Behrami ha 28 centesimi di ritardo all’intermedio 9.26: Un errore sul piano prima delper la francese Worley che perde tantissimo nella ...

10.57 Federica Brignone guida la classifica di gigante con 205 punti, seguita da Marta Bassino a 200. Come sempre in queste specialità Marta Bassino e Federica Brignone partono con la chiara intenzion ...

Diretta gigante Kranjska Gora/ Streaming video Rai: ancora spettacolo, CdM sci

Diretta gigante Kranjska Gora streaming video Rai oggi domenica 17 gennaio: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci femminile.

10.57 Federica Brignone guida la classifica di gigante con 205 punti, seguita da Marta Bassino a 200. Come sempre in queste specialità Marta Bassino e Federica Brignone partono con la chiara intenzion ...