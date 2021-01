LIVE Sci alpino, Gigante 2 Kranjska Gora in DIRETTA: Marta Bassino punta al bis in Slovenia! (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI FLACHAU 9.12: I pettotali delle altre grandi favorite di oggi: Shiffrin 1, Vlhova 3, Gisin 4, Robinson 6, Worley 7, Gut-Behrami 8, Holdener 12, Liensberger 13 9.10: Questi i pettorali delle azzurre al via oggi: Bassino 2, Brignone 5, Goggia 15, Curtoni 17, Bertani 47, Melesi 48, Cillara Rossi 49, Midali 50, Pirovano 59 9.08: Le alternative principali a Bassino per la vittoria sono le due atlete che ieri sono salite sul podio, la francese Worley e la svizzera Gisin ma attenzione anche a coloro che ieri hanno finito la loro prova ai piedi del podio, la leader di Coppa Petra Vlhova, l’azzurra Federica Brignone che vuole un posto sul podio e Mikaela Shiffrin. 9.07: La prima manche prenderà il via alle ore ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM MASCHILE DI FLACHAU 9.12: I pettotali delle altre grandi favorite di oggi: Shiffrin 1, Vlhova 3, Gisin 4, Robinson 6, Worley 7, Gut-Behrami 8, Holdener 12, Liensberger 13 9.10: Questi i pettorali delle azzurre al via oggi:2, Brignone 5, Goggia 15, Curtoni 17, Bertani 47, Melesi 48, Cillara Rossi 49, Midali 50, Pirovano 59 9.08: Le alternative principali aper la vittoria sono le due atlete che ieri sono salite sul podio, la francese Worley e la svizzera Gisin ma attenzione anche a coloro che ieri hanno finito la loro prova ai piedi del podio, la leader di Coppa Petra Vlhova, l’azzurra Federica Brignone che vuole un posto sul podio e Mikaela Shiffrin. 9.07: La prima manche prenderà il via alle ore ...

10.57 Federica Brignone guida la classifica di gigante con 205 punti, seguita da Marta Bassino a 200. Come sempre in queste specialità Marta Bassino e Federica Brignone partono con la chiara intenzion ...

Diretta gigante Kranjska Gora/ Streaming video Rai: ancora spettacolo, CdM sci

Diretta gigante Kranjska Gora streaming video Rai oggi domenica 17 gennaio: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci femminile.

10.57 Federica Brignone guida la classifica di gigante con 205 punti, seguita da Marta Bassino a 200. Come sempre in queste specialità Marta Bassino e Federica Brignone partono con la chiara intenzion ...