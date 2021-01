LIVE Sci alpino, Gigante 2 Kranjska Gora in DIRETTA: Bassino seconda a 3 decimi da Shiffrin. Bene Goggia, Brignone lontana (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI FLACHAU 9.44: Soffre la norvegese Mowinckel anche sul tratto finale: è 13mo a 3?44 9.43: 1?36 di ritardo per Mowinckel all’intermedio 9.40: Brava Sofia Goggia! Limita i danni nel muro finale, pur con qualche sbavatura e si inserisce al sesto posto a 1?08 da Shiffrin, sull’onda della buona seconda manche di ieri 9.39: Bene Goggia all’intermedio con un ritardo di 2 decimi! 9.39: Bravissima la slovena Hrovat che interpreta al meglio la pista di casa e si inserisce al quarto posto a 86 centesimi dalla vetta. Ora Goggia 9.38: Hrovat all’intermedio sulla pista di casa ha un ritardo di 25 centesimi 9.37: perde tantissimo nel ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM MASCHILE DI FLACHAU 9.44: Soffre la norvegese Mowinckel anche sul tratto finale: è 13mo a 3?44 9.43: 1?36 di ritardo per Mowinckel all’intermedio 9.40: Brava Sofia! Limita i danni nel muro finale, pur con qualche sbavatura e si inserisce al sesto posto a 1?08 da, sull’onda della buonamanche di ieri 9.39:all’intermedio con un ritardo di 2! 9.39: Bravissima la slovena Hrovat che interpreta al meglio la pista di casa e si inserisce al quarto posto a 86 centesimi dalla vetta. Ora9.38: Hrovat all’intermedio sulla pista di casa ha un ritardo di 25 centesimi 9.37: perde tantissimo nel ...

10.57 Federica Brignone guida la classifica di gigante con 205 punti, seguita da Marta Bassino a 200. Come sempre in queste specialità Marta Bassino e Federica Brignone partono con la chiara intenzion ...

Diretta gigante Kranjska Gora/ Streaming video Rai: ancora spettacolo, CdM sci

Diretta gigante Kranjska Gora streaming video Rai oggi domenica 17 gennaio: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci femminile.

