LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa in ritardo di 28” al terzo gate da American Magic. Ineos UK a punteggio pieno (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SCONFITTA DI Luna Rossa CON Ineos PER 18? 5.44 Niente da fare, Luna Rossa a metà della seconda poppa dovrebbe recuperare oltre 600 metri. Regata compromessa. 5.42 Il vantaggio di American Magic sale a 27” su Luna Rossa alla terza boa. 5.41 Il divario si dilata con American Magic che ha oltre 250 metri di vantaggio su Luna Rossa. 5.39 Brutto errore di Luna Rossa che subisce una penalità perchè esce dal boundary!!!!! 5.37 Il vantaggio di American Magic alla secondo gate sale a 13”. 5.34 ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SCONFITTA DICONPER 18? 5.44 Niente da fare,a metà della seconda poppa dovrebbe recuperare oltre 600 metri. Regata compromessa. 5.42 Il vantaggio disale a 27” sualla terza boa. 5.41 Il divario si dilata conche ha oltre 250 metri di vantaggio su. 5.39 Brutto errore diche subisce una penalità perchè esce dal boundary!!!!! 5.37 Il vantaggio dialla secondosale a 13”. 5.34 ...

