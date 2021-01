LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa allunga. Al 3° gate il vantaggio su Ineos UK sale a 44” (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.32 Ineos UK non molla e grazie ad una strambata al momento giusto, Ben Ainslie dimezzano il proprio distacco portandosi a meno di 300 metri dall’imbarcazione italiana. 3.30 Luna Rossa allunga ancora. L’imbarcazione italiana passa alla seconda boa di bolina con 44” di vantaggio!!! 3.28 Sin qui regata perfetta di Luna Rossa che è stata molto competitiva anche in queste condizioni di vento! 3.26 Scelta diverse nella secondo lato di bolina con l’equipaggio italiano che ha scelto il lato sinistro allungando a oltre 400 metri il proprio vantaggio. 3.24 Luna Rossa arriva al secondo gate con 17” di ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.32UK non molla e grazie ad una strambata al momento giusto, Ben Ainslie dimezzano il proprio distacco portandosi a meno di 300 metri dall’imbarcazione italiana. 3.30ancora. L’imbarcazione italiana passa alla seconda boa di bolina con 44” di!!! 3.28 Sin qui regata perfetta diche è stata molto competitiva anche in queste condizioni di vento! 3.26 Scelta diverse nella secondo lato di bolina con l’equipaggio italiano che ha scelto il lato sinistrondo a oltre 400 metri il proprio. 3.24arriva al secondocon 17” di ...

