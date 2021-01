LIVE Prada Cup in DIRETTA: iniziata da regata tra Luna Rossa e American Magic. Ineos UK a punteggio pieno (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SCONFITTA DI Luna Rossa CON Ineos PER 18? 5.32 Le due imbarcazioni sono praticamente appaiate. 5.30 Parte benissimo Luna Rossa!!! 5.29 Fase di pre-start abbastanza convulsa. Protesta di Luna Rossa ma niente penalità. 5.25 Mancano 5 minuti all’inizio della seconda regata. 5.22 American Magic è stata senza ombra di dubbio la grande delusione di questa prima parte di Prada Cup. 5.19 La seconda regata di Luna Rossa inizierà alle 5.30. ????? ??? – ??? ?@IneosTEAMUK, with an 18 seconds lead over Luna Rossa, wins ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SCONFITTA DICONPER 18? 5.32 Le due imbarcazioni sono praticamente appaiate. 5.30 Parte benissimo!!! 5.29 Fase di pre-start abbastanza convulsa. Protesta dima niente penalità. 5.25 Mancano 5 minuti all’inizio della seconda. 5.22è stata senza ombra di dubbio la grande delusione di questa prima parte diCup. 5.19 La secondadiinizierà alle 5.30. ????? ??? – ??? ?@TEAMUK, with an 18 seconds lead over, wins ...

infoitsport : LIVE Prada Cup in DIRETTA: 12'' da recuperare per Luna Rossa su Ineos UK al quinto gate - SmorfiaDigitale : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa sfida Ineos e American Magic con la tempes... - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa al secondo gate con 7” di vantaggio su Ineos UK - #Prada #DIRETTA: #Rossa… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: annullata la regata tra Luna Rossa e Ineos UK. Si riparte alle ore 4.35 - #Prada… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: tutto pronto per la sfida tra Luna Rossa e Ineos UK - #Prada #DIRETTA: #tutto #pronto… -