LIVE Prada Cup in DIRETTA: Ineos UK vince la prima regata con 18” di vantaggio su Luna Rossa. Attesa per la sfida con American Magic (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.12 Cresce l’Attesa per la seconda regata di Luna Rossa contro American Magic. 5.10 Nonostante la sconfitta, però, Luna Rossa ha dimostrato di poter essere competitiva anche in condizioni che non sono quelle ideali per l’imbarcazione italiana. 5.08 Quarta vittoria consecutiva per Ineos UK che a due Round Robin dalla fine sembra la più seria candidata all’accesso diretto alla finale di Prada Cup. 5.06 Luna Rossa è stata avanti per circa metà regata ma Britannia è riuscita a fare le scelte giuste imbeccando le situazioni di vento favorevoli e hanno rimontato. 5.04 E’ stata una ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.12 Cresce l’per la secondadicontro. 5.10 Nonostante la sconfitta, però,ha dimostrato di poter essere competitiva anche in condizioni che non sono quelle ideali per l’imbarcazione italiana. 5.08 Quarta vittoria consecutiva perUK che a due Round Robin dalla fine sembra la più seria candidata all’accesso diretto alla finale diCup. 5.06è stata avanti per circa metàma Britannia è riuscita a fare le scelte giuste imbeccando le situazioni di vento favorevoli e hanno rimontato. 5.04 E’ stata una ...

