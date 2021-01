LIVE Prada Cup in DIRETTA: annullata la regata tra Luna Rossa e Ineos UK. Si riparte alle ore 4.35 (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.34 Protesta di Luna Rossa per un incrocio pericoloso nel pre-start! 4.32 Luna Rossa entra nel campo di gara per le operazioni pre-start. 4.30 Mancano 5 minuti alla ripartenza della regata! 4.23 Spostata la ripartenza alle 4.35. L’intensità del vento è tra i 18 e i 23 nodi. 4.20 Ci siamo: mancano 10 minuti alla ripartenza! 4.19 Diverso atteggiamento delle due imbarcazioni in attesa della ripartenza. Luna Rossa è rimasta nel campo di gara e continua a macinare metri mentre Ineos UK è ferma. 4.15 Inizio della regata spostata di ulteriori 10 minuti. Il restart previsto ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.34 Protesta diper un incrocio pericoloso nel pre-start! 4.32entra nel campo di gara per le operazioni pre-start. 4.30 Mancano 5 minuti allanza della! 4.23 Spostata lanza4.35. L’intensità del vento è tra i 18 e i 23 nodi. 4.20 Ci siamo: mancano 10 minuti allanza! 4.19 Diverso atteggiamento delle due imbarcazioni in attesa dellanza.è rimasta nel campo di gara e continua a macinare metri mentreUK è ferma. 4.15 Inizio dellaspostata di ulteriori 10 minuti. Il restart previsto ...

