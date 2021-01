LIVE Prada Cup in DIRETTA: annullata la regata tra Luna Rossa e Ineos UK. Si riparte alle ore 4.20 (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.58 In questa fase la tempesta sembra aver lasciato il campo di gara e la situazione pare essersi stabilizzata. 3.55 La giuria ha comunicato che la regata ripartirà alle 4.20 (15.20 in Nuova Zelanda) visto che entro 30 minuti il temporale dovrebbe lasciare il campo di regata. 3.53 Lo spettacolare passaggio alla boa di Luna Rossa. Southern Ocean Sailing for @LunaRossa #PradaCup #Day3 pic.twitter.com/2BmttLlIHB — americascup (@americascup) January 17, 2021 3.50 Le condizioni meteo sono peggiorate molto negli ultimi minuti con il vento che sembra diventato più intenso, con un temporale che rende ancora più complessa la situazione. 3.47 Si riparte ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.58 In questa fase la tempesta sembra aver lasciato il campo di gara e la situazione pare essersi stabilizzata. 3.55 La giuria ha comunicato che laripartirà4.20 (15.20 in Nuova Zelanda) visto che entro 30 minuti il temporale dovrebbe lasciare il campo di. 3.53 Lo spettacolare passaggio alla boa di. Southern Ocean Sailing for @Cup #Day3 pic.twitter.com/2BmttLlIHB — americascup (@americascup) January 17, 2021 3.50 Le condizioni meteo sono peggiorate molto negli ultimi minuti con il vento che sembra diventato più intenso, con un temporale che rende ancora più complessa la situazione. 3.47 Si...

