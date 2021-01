LIVE Prada Cup in DIRETTA: annullata la regata tra Luna Rossa e Ineos UK a causa dell’instabilità del vento (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.43 Bisogna capire cosa deciderà ora la giuria. Questa resta una regata da recuperare. Staremo a vedere quali saranno le decisioni. 3.40 In buona sostanza il vento è girato talmente tanto che all’approccio della seconda boa di poppa le imbarcazione hanno perso velocità, Luna Rossa con la speranza di trovare la spinta giusta è arrivata fino all’angolo del campo di regata. L’imbarcazione italiana è stata costretta a passare a velocità bassissima alla boa così come i britannici, che nel mentre erano riusciti a passare in testa. Pian piano Luna Rossa è riuscita a ripartire mentre Ineos UK ha deciso di uscire dal campo di gara per ritrovare il vento, consapevoli ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.43 Bisogna capire cosa deciderà ora la giuria. Questa resta unada recuperare. Staremo a vedere quali saranno le decisioni. 3.40 In buona sostanza ilè girato talmente tanto che all’approccio della seconda boa di poppa le imbarcazione hanno perso velocità,con la speranza di trovare la spinta giusta è arrivata fino all’angolo del campo di. L’imbarcazione italiana è stata costretta a passare a velocità bassissima alla boa così come i britannici, che nel mentre erano riusciti a passare in testa. Pian pianoè riuscita a ripartire mentreUK ha deciso di uscire dal campo di gara per ritrovare il, consapevoli ...

SmorfiaDigitale : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa sfida Ineos e American Magic con la tempes... - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa sfida Ineos e American Magic con la tempesta in arrivo! - #Prada #DIRETTA:… - infoitsport : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa vola con vento leggero, stanotte sfida cruciale con Ineos. E la multa dei bri… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa vola con vento leggero stanotte sfida cruciale con Ineos. E la multa dei brit… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: multa per Ineos a quanto ammonta? Luna Rossa convince con vento leggero - #Prada… -