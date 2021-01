LIVE Prada Cup in DIRETTA: 12” da recuperare per Luna Rossa su Ineos UK al quinto gate (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.01 Britannia si protegge e quindi copre praticamente tutte le scelte di Luna Rossa. Il divario sale a oltre 300 metri. 4.59 Siamo in arrivo all’ultima boa di bolina. Ineos guida la regata con 12” di vantaggio. Luna Rossa dimezza lo svantaggio!!! 4.56 Il divario tra Luna Rossa è Ineos UK è ancora di circa 300 metri. 4.53 Luna Rossa passa al quarto gate con 24” di ritardo da Ineos UK! 4.52 Strambano entrambe le imbarcazioni ma per il momento Luna Rossa non riesce a ricucire lo strappo. 4.50 Ineos ha preso la destra del campo di gara allungando in maniera ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.01 Britannia si protegge e quindi copre praticamente tutte le scelte di. Il divario sale a oltre 300 metri. 4.59 Siamo in arrivo all’ultima boa di bolina.guida la regata con 12” di vantaggio.dimezza lo svantaggio!!! 4.56 Il divario traUK è ancora di circa 300 metri. 4.53passa al quartocon 24” di ritardo daUK! 4.52 Strambano entrambe le imbarcazioni ma per il momentonon riesce a ricucire lo strappo. 4.50ha preso la destra del campo di gara allungando in maniera ...

