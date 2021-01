LIVE, Palermo-Virtus Francavilla: diretta testuale di Mediagol.it (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Palermo alle ore 12.30 sarà impegnato nella sfida intera contro la Virtus Francavilla.I rosanero al "Renzo Barbera" affronteranno la compagine pugliese e proveranno a conquistare la seconda vittoria di fila dopo il successo in casa della Cavese. Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.eventoLIVE id=1005321COMMENTI POST PARTITA:-Facebook (http://www.facebook.com/MediagolNews)-Twitter (https://twitter.com/Mediagol)-Instagram (https://instagram.com/Mediagol)Al termine della gara spazio ai commenti dei tifosi che potranno esprimere la propria opinione e confrontarsi con gli altri amici sportivi di ... Leggi su mediagol (Di domenica 17 gennaio 2021) Ilalle ore 12.30 sarà impegnato nella sfida intera contro la.I rosanero al "Renzo Barbera" affronteranno la compagine pugliese e proveranno a conquistare la seconda vittoria di fila dopo il successo in casa della Cavese. Segui ladel match su.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.eventoid=1005321COMMENTI POST PARTITA:-Facebook (http://www.facebook.com/News)-Twitter (https://twitter.com/)-Instagram (https://instagram.com/)Al termine della gara spazio ai commenti dei tifosi che potranno esprimere la propria opinione e confrontarsi con gli altri amici sportivi di ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Palermo Palermo, indegna sepoltura Livesicilia.it Palermo-Virtus Francavilla 0-0:

Al “Barbera” protagoniste Palermo e Virtus Francavilla, gara valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie C girone C. CLICCA QUI per vedere la classifica. Qui di seguito risultato e tabellino.

Petizione per tenere le scuole chiuse in Sicilia aspettando i vaccini

Una petizione con già 13.111 firme raccolte per dire di no all’imminente riapertura delle scuole di ogni ordine e grado in Sicilia. Lanciata su Change.Org da Alessandra Mangano e diretta al ...

