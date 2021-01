LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 74-48, Serie A basket in DIRETTA: dominio meneghino, partita in ghiaccio (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80-48 Palleggio, arresto e tiro per LeDay. 78-48 LeDay sfonda contro Sutton e firma il +30. 76-48 2/2 in lunetta per Cinciarini. 74-48 Tripla a bersaglio per Roll. 10/15 per l’Olimpia Milano dall’arco. 71-48 LeDay si muove con la solita efficacia e trova la retina. 69-48 Bel canestro da sotto per Elegar. 69-46 2/2 in lunetta per Moraschini. 67-46 Ancora Kyzlink a bersaglio. 67-44 Si iscrive al match Moraschini. 65-44 Canestro di Kyzlink dalla media distanza. 65-42 1/2 ai liberi per Rodriguez. 65-42 Anche Bostic a segno dalla lunga distanza. 64-39 Tripla di Taylor. 64-36 Punter apre il secondo tempo. INIZIO SECONDO TEMPO 12.50 Ci fermiamo qualche minuto per l’intervallo. Ci ritroviamo qui per il secondo tempo. 12.48 Un’Olimpia Milano straripante ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80-48 Palleggio, arresto e tiro per LeDay. 78-48 LeDay sfonda contro Sutton e firma il +30. 76-48 2/2 in lunetta per Cinciarini. 74-48 Tripla a bersaglio per Roll. 10/15 per l’dall’arco. 71-48 LeDay si muove con la solita efficacia e trova la retina. 69-48 Bel canestro da sotto per Elegar. 69-46 2/2 in lunetta per Moraschini. 67-46 Ancora Kyzlink a bersaglio. 67-44 Si iscrive al match Moraschini. 65-44 Canestro di Kyzlink dalla media distanza. 65-42 1/2 ai liberi per Rodriguez. 65-42 Anche Bostic a segno dalla lunga distanza. 64-39 Tripla di Taylor. 64-36 Punter apre il secondo tempo. INIZIO SECONDO TEMPO 12.50 Ci fermiamo qualche minuto per l’intervallo. Ci ritroviamo qui per il secondo tempo. 12.48 Un’straripante ...

