LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 102-73 | Serie A basket in DIRETTA | vittoria agevole dei meneghini

13.44 L'MVP del match è Sergio Rodriguez, che nei 17? sul parquet firma 18 punti e 7 assist. Bene anche Zach LeDay e Gigi Datome, entrambi a quota 15 punti. Tra gli Emiliani positiva la prestazione di Leonardi Candi, che chiude a 18 punti. 13.42 L'Olimpia Milano comincia il girone di ritorno della Serie A come meglio non si poteva: 102-73 contro Reggio Emilia in una partita dominata dal primo all'ultimo minuto. Abissale la differenza di valori in campo: i lombardi salgono a quota 26 punti e consolidano il primato in classifica, mentre gli Emiliani subiscono il quinto ko consecutivo.

