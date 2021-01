Live-Non è la D’Urso, stasera in tv: torna Barbara D’Urso, chi sono gli ospiti di domenica 17 gennaio 2021, cosa vedremo (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ finita l’attesa: questa sera, domenica 17 gennaio, torna in prima serata su Canale 5 l’appuntamento, il primo del 2021, con Live-Non è la D’Urso. Alla conduzione, come sempre, Barbara D’Urso, pronta ad accogliere in studio tanti ospiti. Tra emozioni, esclusive choc, interviste e racconti di vita. Live-Non è la D’Urso, stasera in tv: chi sono gli ospiti di domenica 17 gennaio A Live-Non è la D’Urso questa sera ci sarà Sandra Milo: con lei anche il suo nuovo fidanzato di 40 anni più giovane. E poi, in studio anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ finita l’attesa: questa sera,17in prima serata su Canale 5 l’appuntamento, il primo del, con-Non è la. Alla conduzione, come sempre,, pronta ad accogliere in studio tanti. Tra emozioni, esclusive choc, interviste e racconti di vita.-Non è lain tv: chiglidi17-Non è laquesta sera ci sarà Sandra Milo: con lei anche il suo nuovo fidanzato di 40 anni più giovane. E poi, in studio anche ...

rtl1025 : ?? #Amadeus a #nonstopnews: '@AmorosoOF ed @MarroneEmma ospiti a #Sanremo2021? Sono due artiste fantastiche, le stim… - rtl1025 : ?? #Amadeus a #nonstopnews: 'Mai nella storia di Sanremo ci sono state 26 canzoni. Non pensate di andare a dormire p… - NekOfficial : Accadde ieri, un anno fa... “Il mio gioco preferito - European Tour”, in queste foto a Bologna. Non so a voi, ma a… - tomlinvsonaf : il fatto che ZAYN abbia fatto una live mentre louis non sa più come si usa la fotocamera è sick and twisted per me - carrotgiirll : cioè l’unico bastardo che non sa fare le live è Lou , Liam insegna a quel cesso qualcosa grazie -