Live Non è la D’Urso: ospiti ed anticipazioni di questa sera 17 gennaio (Di domenica 17 gennaio 2021) Live non è la D’Urso torna questa sera, domenica 17 gennaio, in onda su Canale Cinque con la prima puntata del 2021. Barbara D’Urso torna con il suo doppio appuntamento domenicale, questo pomeriggio ed in prima serata. Anche la scorsa settimana, domenica 10 gennaio, la D’Urso avrebbe dovuto condurre Live Non è la D’Urso che è poi saltato per un problema tecnico. Tra gli ospiti di questa sera ci sarà Sandra Milo, la quale presenterà il suo nuovo fidanzato di 40 anni più giovane di lei di nome Alessandro Rorato. L’uomo è un imprenditore nel settore della ristorazione. Sara ospite anche Hoara Borselli, ex compagna di Walter Zenga, che racconterà ... Leggi su giornal (Di domenica 17 gennaio 2021)non è latorna, domenica 17, in onda su Canale Cinque con la prima puntata del 2021. Barbaratorna con il suo doppio appuntamento domenicale, questo pomeriggio ed in primata. Anche la scorsa settimana, domenica 10, laavrebbe dovuto condurreNon è lache è poi saltato per un problema tecnico. Tra glidici sarà Sandra Milo, la quale presenterà il suo nuovo fidanzato di 40 anni più giovane di lei di nome Alessandro Rorato. L’uomo è un imprenditore nel settore della ristorazione. Sara ospite anche Hoara Borselli, ex compagna di Walter Zenga, che racconterà ...

fanpage : 'Non lasceremo mai gli italiani nelle mani di persone irresponsabili' #crisidigoverno - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 primo appuntamento del 2021 con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso… - rtl1025 : ?? #Amadeus a #nonstopnews: '@AmorosoOF ed @MarroneEmma ospiti a #Sanremo2021? Sono due artiste fantastiche, le stim… - NajlaNur4 : @ClaireMc2828 ieri notte non hai visto il live? - stefyorlandobot : RT @SimoGianlorenzi: #viperelle del mio cuore non facciamo il processo alle intenzioni. Stasera a Live di @carmelitadurso ci sarà Andrea Ro… -